Salta la sentenza sulla presunta corruzione urbanistica a Usmate Velate

Un colpo di scena scuote il caso di presunta corruzione urbanistica a Usmate Velate. Mentre sembrava imminente la sentenza, il Tribunale di Monza decide di approfondire con ulteriori chiarimenti, rimandando la decisione definitiva. La vicenda si arricchisce di nuovi dettagli, lasciando tutti con il fiato sospeso e aprendo nuovi scenari sulle responsabilità e i possibili sviluppi del processo. La prossima udienza si preannuncia decisiva per il destino dei 10 imputati.

Usmate Velate (Monza Brianza), 20 Giugno 2025 - Colpo di scena all'udienza preliminare al Tribunale di Monza sulla presunta corruzione urbanistica a Usmate Velate. Oggi era prevista la decisione per i 10 imputati a vario titolo per corruzione e reati tributari invece la giudice Silvia Pansini ha deciso che vuole risentire per alcuni chiarimenti il consulente urbanistico della Procura di Monza, che verrà convocato nella prossima udienza fissata a fine settembre. Agli inizi di novembre fissata un'altra udienza, che potrebbe essere quella destinata alla sentenza. Un'altra lunga attesa per i 24 promissari acquirenti degli appartamenti del complesso residenziale "Verde Manara" di via Villaggio dei Pini a Usmate Velate realizzati dal costruttore Alberto Riva, il cui cantiere è stato posto sotto sequestro perché ritenuto una lottizzazione abusiva e ora rischia la confisca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Salta la sentenza sulla presunta corruzione urbanistica a Usmate Velate

