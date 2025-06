Salisburgo-Al Hilal | dove vederla orario e probabili formazioni

Preparati a vivere un’emozionante sfida tra Salisburgo e Al Hilal all’Audi Field di Washington, válida per la seconda giornata del Mondiale per Club. Scopri orario, probabili formazioni e dove seguire quest’appassionante partita in diretta. Non perderti questo incontro ricco di suspense e colpi di scena che potrebbe decidere le sorti del torneo!

All’Audi Field in scena la sfida del Mondiale per Club Salisburgo-Al Hilal: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv All’Audi Field di Washington si giocherà la gara valevole per la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club tra Salisburgo-Al Hilal. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Salisburgo-Al Hilal: dove vederla, orario e probabili formazioni

In questa notizia si parla di: hilal - salisburgo - orario - formazioni

