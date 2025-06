Salis ' Sailor Moon' di Tiler arriva in centro | Serrande chiuse e abbandono servono super poteri

Nel cuore pulsante di Genova, Tiler svela la sua nuova opera d'arte dedicata alla sindaca Silvia Salis, interpretata come 'Sailor Moon'. Con serrande chiuse e un tocco di abbandono, l'artista trasforma il centro in un palcoscenico di superpoteri e rinascita. La maschera di scimmia aggiunge un tocco di mistero e simbolismo, sottolineando l'importanza di riscoprire radici e forza. Un messaggio potente che invita a riflettere sulle sfide del presente e sul futuro della città.

Ha trovato 'casa' nel centro di Genova la nuova opera d'arte di Tiler ispirata alla nuova sindaca Silvia Salis. L'artista con la maschera di scimmia, come anticipato nei giorni scorsi, l'ha raffigurata nei panni di 'Sailor Moon' e ha scelto il centro della città per tornare alle origini e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Salis 'Sailor Moon' di Tiler arriva in centro: "Serrande chiuse e abbandono, servono super poteri"

