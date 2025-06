Salerno guida la classifica nazionale del cemento illegale | oltre 600 reati nel 2024

Salerno si conferma tristemente al vertice della classifica italiana del cemento illegale, con oltre 600 reati nel 2024. L'assalto al mare e alla natura prosegue senza sosta, e la Campania, con Salerno in prima linea, si conferma zona nera per l’abusivismo edilizio. I dati di Legambiente rivelano un fenomeno allarmante che minaccia l’equilibrio ambientale e la bellezza del nostro territorio, mettendo a rischio il patrimonio naturale e la sicurezza delle comunità locali. È ora di agire con decisione.

L'assalto al mare continua. E la Campania, con Salerno in testa, si conferma maglia nera del cemento illegale secondo i dati diffusi in anteprima da Legambiente per il dossier Mare Monstrum 2025. Nel solo 2024, nella regione sono stati accertati 1.840 reati legati all'abusivismo edilizio e alla.