Salah Rice & Fernandes in elenco

L’estate si fa sentire anche in redazione, tra rumor e grandi nomi del calcio! Mohamed Salah, stella del Liverpool, guida una lista prestigiosa di sei candidati al premio di Miglior Giocatore Maschile dell’Associazione dei Calciatori Professionisti (PFA) 2025. Con 29 gol e 18 assist, Salah ha ancora una volta dimostrato di essere un fuoriclasse. Ma chi completarebbe questa élite? Scopriamolo insieme!

2025-06-20 10:40:00 Giorni caldissimi in redazione! L’attaccante del Liverpool Mohamed Salah dirige una lista di sei giocatori per il premio per il giocatore maschile dell’Associazione dei calciatori professionisti. Salah è stata di nuovo influente per i Reds mentre ha vinto il titolo della Premier League, segnando 29 gol e aggiungendo 18 assist. Player Players of the Year PFA. I primi sei. Scelto dai giocatori. #Pfaawards pic.twitter.comtkedz79wen – PFA (@PFA) 20 giugno 2025 All’inizio di quest’anno è stato votato calciatore dell’anno dalla Football Writers ‘Association. È unito alla lista del compagno di squadra Alexis Mac Allister, Declan Rice dell’Arsenal, Cole Palmer del Chelsea, l’attaccante del Newcastle Alexander Isak e il centrocampista del Manchester United Bruno Fernandes. 🔗 Leggi su Justcalcio.com