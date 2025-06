Sala e l’ipotesi primarie | Partiamo dalle idee I nomi? Dopo i Giochi

Il sindaco Giuseppe Sala traccia la rotta per le future elezioni comunali, sottolineando l'importanza di partire dalle idee e da un progetto solido prima di pensare ai nomi dei candidati. Con un occhio alle primarie del 2027, invita a "lasciarli usurare gli altri" e a difendere con determinazione Milano, soprattutto in un contesto nazionale in cui il Nord rischia di essere marginalizzato. La cittĂ si prepara a un futuro di impegno e coesione.

"Bisogna partire dalle idee e da un minimo di programma in campo". Lo ha sottolineato il sindaco Giuseppe Sala, parlando della strada che porterĂ alle comunali del 2027 e dell’ipotesi primarie. "Togliamo dal terreno ogni ipotesi di nome di candidato fino alle Olimpiadi, lasciamo usurare gli altri. Dobbiamo difenderla Milano perchĂ© al nord sulle Regioni non tocchiamo palla". E sulla manifestazione contro il riarmo, "capisco coloro che hanno perplessitĂ sull’essere a Roma". Poi attacca Meloni: "Non sei mai venuta a Milano, con che faccia verrai a chiedere voti? Chiediamolo a ministri, sottosegretari che non fanno niente per Milano e poi vengono a chiedere i voti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sala e l’ipotesi primarie: "Partiamo dalle idee. I nomi? Dopo i Giochi"

