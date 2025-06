Sailing week l’antico porto pieno di barche da 9 nazioni

L'Argentina Sailing Week, giunta alla sua 24ª edizione, trasforma il cuore di Porto Santo Stefano in un palcoscenico internazionale di eleganza e tradizione. Le antiche banchine del porto del XVII secolo si riempiono di vele provenienti da nove nazioni, creando un panorama unico che celebra la passione per la vela d'epoca. Un viaggio tra storia e avventura che coinvolge appassionati e velisti da ogni parte del mondo, pronti a vivere un’esperienza indimenticabile tra le onde del golfo.

MONTE ARGENTARIO Al via ieri la 24ma edizione dell’ Argentario Sailing Week organizzata dallo Yacht Club Santo Stefano con il supporto del Comune di Monte Argentario. Tanti i velisti che affollano ormai da giorni le banchine della Pilarella, l’antico porto (XVII secolo) di Porto Santo Stefano per partecipare alla tradizionale sfida di quattro giorni tra le imbarcazioni d’epoca e classiche, provenienti da 9 nazioni, nelle acque del golfo dell’Argentario. La flotta, numerosa e qualificata, è suddivisa in otto classi: Big Boats, Vintage, Vintage Marconi, Classic, Classic IOR, Spirit of Tradition, Cruising, Open. 🔗 Leggi su Lanazione.it