Sagra degli antichi sapori | a Campobello di Licata si celebrano tradizioni gusto e comunità

Preparati a vivere una serata magica sotto le stelle! La “Sagra degli antichi sapori - Aspettando San Giovanni” a Campobello di Licata è l’occasione perfetta per riscoprire i gusti autentici, celebrare le tradizioni e rafforzare il senso di comunità. Un evento che rende omaggio alle radici locali, unendo buon cibo, musica e convivialità. Non perdere questa festa unica, dove ogni sapore racconta una storia e ogni sorriso accende il cuore. Ti aspettiamo per condividere questa meravigliosa esperienza!

A Campobello di Licata torna la “Sagra degli antichi sapori - Aspettando San Giovanni” a cura dell’Unità pastorale Maria, madre della Chiesa. Appuntamento alle 20,30 in piazza XX Settembre per una cena popolare sotto le stelle nella prima notte d’estate, per per celebrare insieme la tradizione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Sagra degli antichi sapori: a Campobello di Licata si celebrano tradizioni, gusto e comunità

Campobello di Licata, Nel vivo la Festa del patrono San Giovanni Battista; Festeggiamenti in onore del patrono San Giovanni Battista a Campobello di Licata; Nel vivo i festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista a Campobello di Licata.

