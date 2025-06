Sabatini ridimensiona l’esordio Juve | Spazzolato l’Al Ain in una sfida impari Però voglio dire questa cosa su Tudor

Sandro Sabatini analizza con sguardo critico l’esordio della Juventus nel Mondiale per Club. Dopo la convincente vittoria per 5-0 contro l’Al Ain, il commentatore ridimensiona l’impresa, sottolineando come si trattasse di una sfida impari. Le sue parole invitano a riflettere sul reale valore di questa prestazione e sulle prospettive future sotto la guida di Tudor, facendo emergere un quadro più equilibrato e consapevole.

Sabatini ridimensiona l’esordio Juve: «Spazzolato l’Al Ain in una sfida impari, ma Tudor.». Il suo commento dopo l’esordio al Mondiale per Club. Intervenuto su Calciomercato.com Sandro Sabatini ha commenta così il successo della Juve per 5-0 contro l’ Al Ain nel primo match al Mondiale per Club. SABATINI – « La cosa più evitabile che si potesse immaginare da questo Mondiale per Club, era che potesse coincidere con l’annuncio di una guerra mondiale. Ma a volte la realtà diventa più surreale che mai. E l’evento inimmaginabile è stato sfiorato con una delegazione juventina alle spalle di Trump allo studio ovale della Casa Bianca. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sabatini ridimensiona l’esordio Juve: «Spazzolato l’Al Ain in una sfida impari. Però voglio dire questa cosa su Tudor»

In questa notizia si parla di: esordio - juve - ridimensiona - spazzolato

Al Ain Juve, chi al posto di Locatelli? Ufficiale la scelta di Tudor per la mediana: la decisione per l’esordio al Mondiale per Club - Al Ain Juve si prepara all’esordio al Mondiale per Club, ma chi sostituirà Locatelli? La decisione di Tudor è ufficiale e promette grandi emozioni.

Champions: Juventus batte PSV 3-1, esordio da sogno - La Juve può esultare per l'esordio vincente in Champions, sabato sempre allo Stadium ci sarà il big- Come scrive ansa.it

Esordio trionfale per la Juve di Motta in Champions League: Yildiz, McKennie e Gonzalez stendono il PSV - Comincia benissimo l'avventura della Juventus di Thiago Motta nella nuova Champions League. Si legge su fanpage.it