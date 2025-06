Sabalenka annulla 4 match point e va in semifinale a Berlino poi spiazza tutti | È fortuna

Sabalenka sfida ogni limite, annullando quattro match point e conquistando una vittoria mozzafiato in circa tre ore di battaglia tennistica a Berlino. Con un punteggio di 7-6, 3-6, 7-6, la bielorussa ha dimostrato coraggio e tenacia, lasciando tutti a bocca aperta nel tie-break del terzo set. "Onestamente non ho idea di come abbia fatto a piazzare quei punti". La sua incredibile impresa è destinata a entrare nella storia.

Il punteggio (7-6, 3-6, 7-6) e la durata della partita (circa 3 ore) spiegano quanto sia stata dura per la bielorussa, in particolare per il batticuore nel tie-break del terzo set. "Onestamente non ho idea di come abbia fatto a piazzare quei punti".

