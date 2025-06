Ryanair lancia una nuova piattaforma per le agenzie di viaggio fisiche

Ryanair rivoluziona il settore delle agenzie di viaggio italiane con il nuovo lancio di Travel Agent Direct, una piattaforma innovativa che permette alle agenzie fisiche di accedere direttamente alle tariffe più competitive. Questa iniziativa punta a garantire trasparenza totale e prezzi imbattibili ai clienti, rafforzando il ruolo delle agenzie tradizionali in un mercato sempre più digitale. Per i consumatori, chi prenota tramite queste agenzie avrà ora la certezza di vedere sempre il prezzo reale di...

Milano, 20 giu. (askanews) - Ryanair ha annunciato il lancio di Travel Agent Direct, una nuova piattaforma di distribuzione diretta e autorizzata, pensata "per consentire alle agenzie di viaggio fisiche italiane di prenotare direttamente i voli Ryanair alle tariffe più basse garantendo piena trasparenza per i passeggeri". "Per i consumatori, chiunque prenoti tramite un'agenzia di viaggi avrà ora la garanzia di vedere sempre il prezzo reale di Ryanair e che avremo i loro recapiti, così che, se qualcosa dovesse andare storto durante il loro viaggio, potremo contattarli e aiutarli con qualsiasi disagio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ryanair lancia una nuova piattaforma per le agenzie di viaggio fisiche

