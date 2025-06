Russia verso la recessione? Le conseguenze per l' Italia potrebbero essere positive…

Dopo oltre tre anni di conflitto, la Russia si avvicina a una possibile recessione, un evento che potrebbe avere ripercussioni inaspettate anche per l’Italia. Con le sanzioni che fanno sentire il loro peso e i mercati internazionali in fermento, questa crisi potrebbe aprire nuove opportunità di investimento e di collaborazione per il nostro Paese, che si trova alla soglia di un potenziale momento di rinascita economica. Ma quali sono davvero le conseguenze positive che potremmo cogliere?

Roma, 20 giugno 2025 – Quaranta mesi di guerra non sono pochi per nessuno, nemmeno per un Paese come la Russia che sin dalle prime battute del conflitto con l’ Ucraina, si era mostrata sicura di poter far fronte alle necessità anche interne, per lunghi periodi. Ma ora i costi del conflitto, e le pesanti sanzioni europee cominciano a presentare i conti. Il portavoce del presidente russo, Dmitri Peskov, ha infatti ammesso che la Russia rischia di entrare in una fase recessiva se non ci sarà presto un’inversione di tendenza economica. A tal proposito, il prodotto interno lordo secondo Reuters è cresciuto nel primo trimestre 2025 di appena l’1,7%, e con un’ inflazione al 9,5% nel 2024, il pericolo recessione è più che concreto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Russia verso la recessione? Le conseguenze per l'Italia potrebbero essere positive…

In questa notizia si parla di: russia - recessione - conseguenze - italia

Russia, scontro tra ministri sull’ecconomia. “Sull’orlo della recessione”, “No, fase di raffreddamento” - La Russia si trova sull'orlo di una recessione, un avvertimento preoccupante espresso dal ministro dello Sviluppo economico Maksim Reshetnikov durante il Forum di San Pietroburgo.

Le conseguenze dell'intransigenza di Mosca (di cui Putin inizia ad accorgersi) e cosa potrebbe succedere Vai su Facebook

Russia verso la recessione? Le conseguenze per l'Italia potrebbero essere positive…; STUDI – Le conseguenze economiche delle guerre: 171,4 miliardi di euro in tre anni; Tre anni di guerra, costi e conseguenze.

Russia verso la recessione? Le conseguenze per l'Italia potrebbero essere positive… - Quali sarebbero gli effetti sulle bollette di gas e luce e sul prezzo della benzina? Si legge su msn.com

Putin conferma conoscenza di rischio recessione per russia ma nega scenario negativo al forum di san pietroburgo - Il presidente Vladimir Putin rassicura sul rischio recessione in Russia nonostante segnali di rallentamento economico, mentre si concretizza un nuovo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina nel co ... gaeta.it scrive