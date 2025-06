Russia | San Pietroburgo ospita 19ma Assemblea generale dell’OANA

A San Pietroburgo, la storica città russa, si apre la 19ª assemblea generale dell’OANA, un importante appuntamento dedicato alle agenzie di stampa dell’Asia-Pacifico. Fu Hua, presidente di Xinhua, partecipa con entusiasmo, portando avanti il dialogo su come le notizie possano evolversi per affrontare le sfide del mondo contemporaneo. Durante questi due giorni, i protagonisti del settore si confrontano e plasmano il futuro dell’informazione globale, promuovendo un'informazione più integrata e responsabile.

