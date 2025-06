Russia Putin non nega crisi economica | La recessione deve essere evitata a tutti i costi

In un contesto di incertezza globale, il presidente russo Putin riconosce con sincerità la difficile situazione economica del suo paese, sottolineando l'importanza di evitare una recessione a ogni costo. Le sue dichiarazioni rivelano una strategia articolata che coinvolge anche questioni geopolitiche delicate, come l’eventuale annessione di Sumy e le tensioni nel Medio Oriente. La leadership di Mosca si trova così al centro di sfide complesse, dove ogni scelta potrebbe avere ripercussioni decisive sul futuro internazionale.

Il leader russo ha poi ipotizzato l'annessione della città ucraina di Sumy, nel caso in cui questa si rivelasse cruciale per la difesa dei confini russi. Sul conflitto tra Iran e Israele ha invece dichiarato di auspicare che le minacce alla vita di Ali Khamenei restino solo retorica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Russia, Putin non nega crisi economica: “La recessione deve essere evitata a tutti i costi”

