L’economia russa vacilla e il ministro Reshetnikov ammette: siamo vicini a una recessione. Questa drammatica verità, rivelata direttamente da un esponente di governo, mette in discussione l’immagine di solidità che la Russia aveva cercato di proiettare fino ad ora. Con le tensioni internazionali e le sanzioni che pesano sul Paese, il futuro economico si fa sempre più incerto. Quale sarà il prossimo capitolo di questa crisi?

L’annuncio non proviene da analisti stranieri né da oppositori in esilio. È il ministro dello Sviluppo economico della Federazione russa, Maksim Reshetnikov, a pronunciare senza reticenze la diagnosi: l’economia nazionale è ormai a un passo dalla recessione. La Russia è sull’orlo della recessione economica. Intervenendo al Forum economico internazionale di San Pietroburgo ( Spief ), consueta vetrina della proiezione di forza del Cremlino sul fronte economico, Reshetnikov ha abbandonato il tono abituale dell’ottimismo di Stato. « I dati indicano un rallentamento e, secondo le attuali percezioni, l’economia è già sul punto di entrare in recessione », ha dichiarato dinanzi a una platea che certo non si attendeva un simile scenario. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it