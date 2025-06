Russia le parole di Putin e la recessione | come sta veramente l’economia?

Da quando la guerra in Ucraina ha scosso i vertici di Mosca, l'economia russa si trova sotto pressione. Le parole di Putin e le sanzioni occidentali dipingono un quadro complesso: il Paese affronta una recessione che mette a dura prova il suo futuro economico. Ma qual è davvero lo stato attuale dell'economia russa? Scopriamolo insieme, analizzando i fatti più recenti e le strategie in atto.

(Adnkronos) – Dall'inizio della guerra in Ucraina, l'economia della Russia è stata un fattore chiave. La coalizione occidentale ha puntato da subito sulle sanzioni come strumento principale per fare leva sul progressivo impoverimento, finanziario e produttivo, di Mosca. In piĂą di tre anni, l'obiettivo principale, costringere Vladimir Putin a fermarsi per non portare il suo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Russia, le parole di Putin e la recessione: come sta veramente l’economia?

