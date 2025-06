Russia la governatrice della Banca centrale è di nuovo nel mirino | ora i nemici nel governo la accusano di frenare gli investimenti

Russia: la governatrice della Banca centrale, Elvira Nabiullina, si trova di nuovo nel mirino, accusata da alcuni esponenti del governo di frenare gli investimenti necessari al rilancio economico. Dopo aver salvato la Russia dal collasso nel 2022 e aver evitato una crisi ancora più profonda, il suo ruolo rimane cruciale in un clima di tensione crescente. La sua posizione sembra ora più fragile che mai, ma quali saranno le sue prossime mosse?

La governatrice della Banca centrale russa, Elvira Nabiullina, ha salvato la Russia dal collasso nel 2022. Anche prima e dopo quel primo anno di guerra, ha impedito la capitolazione economica della Federazione più volte. Ma la guerra contro di lei non è finita ed è emersa ieri con forza anche al Forum economico internazionale in corso a San Pietroburgo, dove Maksim Reshetnikov, ministro dello Sviluppo economico, ha detto: “A giudicare dallo stato delle imprese al momento, siamo già sull’orlo della recessione ”. Poi ha fatto dietrofront: “Non ho previsto una recessione”, “tutto dipenderà dalle nostre decisioni”, “tutti i nostri numeri sono solo uno specchietto retrovisore”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Russia, la governatrice della Banca centrale è di nuovo nel mirino: ora i nemici nel governo la accusano di frenare gli investimenti

