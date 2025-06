RUN2U 21ª puntata | trent’anni di corsa passione e innovazione del visionario Carlo Capalbo

Benvenuti a Run2U, la puntata speciale dedicata a trent'anni di corsa, passione e innovazione di Carlo Capalbo, il visionario che ha rivoluzionato il panorama delle gare su strada in Europa. Ospite d’eccezione, ci guiderà attraverso la sua avventura, i successi globali e il suo impatto sull’atletica mondiale. E poi, come sempre, i consigli di Lorenzo Lotti con #SEMPREDICORSA e le storie dal cuore della corsa.

Ospite speciale di questa puntata è Carlo Capalbo uno dei piĂą influenti organizzatori di eventi sportivi internazionali. Fondatore della RunCzech, ha rivoluzionato il mondo delle gare su strada in Europa. Scopri la sua visione, i successi globali e il suo impatto sull’atletica mondiale. Poi come sempre i preziosi consigli di Lorenzo Lotti col suo #SEMPREDICORSA; il “Dalla Pancia della Gara” con video da amici, appassionati di running . Infine le Scelte per voi. Il tutto con tanti video highlights che ci inviano gli organizzatori in redazione. Siamo in onda tutti i mercoledì in diretta dalle ore 20. 🔗 Leggi su Oasport.it