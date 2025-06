Rubato insieme all'auto del suo umano a Verona | dopo tanta paura il cane Lillo torna a casa

Una storia di speranza e coraggio quella di Lillo, il tenero Chihuahua che, dopo essere stato rapito a Verona, ha affrontato momenti di paura e dolore. Dopo ore di intense ricerche e un appello virale sui social, il piccolo eroe è stato ritrovato, ferito ma vivo, e ora torna a casa, circondato dall’amore della sua famiglia. La solidarietà dei cittadini ha fatto la differenza: continua a leggere per scoprire come una comunità può fare la differenza.

