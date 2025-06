Rubate 16 miliardi di credenziali | come capire se la tua password è stata compromessa

Una fuga di dati di 16 miliardi di credenziali rappresenta una minaccia seria per la tua sicurezza online. Ma come puoi scoprire se la tua password è stata compromessa? La buona notizia è che esistono strumenti e semplici controlli per proteggerti. Non lasciare che i tuoi dati finiscano nelle mani sbagliate: continua a leggere per scoprire come difenderti efficacemente.

La fuga di dati potrebbe essere la base per attacchi di phishing e furti di account su larga scala. Il consiglio è di cambaire le password e attivare l'autenticazione a due fattori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

