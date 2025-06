Rubano un orologio da 100mila euro in centro a Milano | il video del furto e della fuga per la città

Un colpo da migliaia di euro scuote il cuore pulsante di Milano: una banda di giovani ladri ha svaligiato un orologio di lusso da 100mila euro, lasciando dietro di sé un video che immortala la fuga attraverso le vie della città. Dopo lunghe indagini, la Polizia di Stato ha arrestato due sospetti tra i protagonisti di questo audace furto. Scopriamo insieme come si è svolto l’evento e cosa potrebbe accadere ora. Continua a leggere.

Una banda composta da tre ragazzi si è specializzata nel furto di orologi di lusso in pieno centro a Milano. Dopo anni di ricerche e indagini, gli agenti della Polizia di Stato hanno fermato un 25enne e un 26enne ritenuti i presunti responsabili di due rapine. Il video del furto e della fuga per le vie della città. 🔗 Leggi su Fanpage.it

