Ruba una moto e ferisce un agente il giorno prima era stato bloccato con il taser e denunciato per un altro furto

Una notte turbolenta a Bergamo: A.A., 26 anni, già denunciato per furti e violenze, viene nuovamente intercettato e fermato dagli agenti con il taser mentre tentava di rubare una moto e danneggiava un’auto. Ma il giorno successivo, la sua fuga si trasforma in un gesto ancora più grave, ferendo un agente e lasciando aperta una questione di sicurezza e giustizia che richiede risposte ferme e immediate.

Bergamo. Gli agenti della Squadra Volante della Questura lo avevano rintracciato e bloccato con il taser nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 giugno in via Bono, nei dintorni della stazione, dopo avere distrutto i vetri di un’auto parcheggiata in v ia Borgo Palazzo per tentare l’ennesimo furto (alle spalle ha una sfilza di precedenti per reati contro il patrimonio e la persona). A.A., 26 anni, era stato denunciato in stato di libertà e non ha impiegato molto a rimettersi nei guai. Giovedì pomeriggio, 19 giugno, durante un servizio ordinario di controllo del territorio, una pattuglia del Nucleo Interventi Sicurezza Urbana della Polizia Locale di Bergamo lo ha notato in viale Papa Giovanni XXIII in sella a uno scooter poi risultato rubato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Ruba una moto e ferisce un agente, il giorno prima era stato bloccato con il taser e denunciato per un altro furto

In questa notizia si parla di: taser - bloccato - ruba - moto

Viareggio, ladro bloccato col taser in mezzo ai turisti in Passeggiata - Il 28 maggio 2025 a Viareggio, un ladro romeno di 35 anni è stato sorpreso e fermato dalla polizia dopo aver tentato un furto in un negozio sulla Passeggiata.

Colpito con il taser, giovane ha un malore e muore a Pescara https://gazzettadelsud.it/?p=2050084 Vai su Facebook

Ruba su auto in sosta. Ladro bloccato anche grazie al taser - Una volta bloccato, il ladro è stato perquisito ed è stato trovato in possesso di alcuni oggetti (documenti e carta di credito) risultati rubati da due autovetture in sosta nelle vicinanze. Secondo lanazione.it

Trovato con un taser storditore, bloccato dopo un inseguimento: denunciato un 17enne - Il minore in un primo momento ha provato a scappare a bordo di una moto, gli agenti di polizia lo ... Lo riporta msn.com