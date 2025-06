Ruba un camioncino dei rifiuti e parte per il mare | arrestata L’incredulità dell’operatrice derubata del mezzo

Un gesto folle e inatteso ha scosso la tranquilla Versilia: una donna, rubando un camioncino dei rifiuti, ha intrapreso un'insolita fuga tra mare e colline, passando da Massaciuccoli a Pietrasanta. La sua avventura solitaria, tra sogno e follia, è terminata bruscamente grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine. Scopriamo insieme questa incredibile vicenda che ha mandato in tilt la routine quotidiana della zona.

Rubare un furgoncino dei rifiuti e partire per un tour in solitaria della Versilia. È successo a Lucca, dove una donna ha rubato un porter Piaggio di Sistema Ambiente, la società responsabile dei servizi di raccolta rifiuti, con cui si è diretta a prima a Massaciuccoli, poi a Massarosa e infine a Pietrasanta. La romantica fuga in solitaria è stata frenata dalla polizia di Forte dei Marmi, che ha intercettato la donna grazie al sistema satellitare presente sul mezzo rubato. L’assurda vicenda. Nel pomeriggio di mercoledì 18 giugno una 42enne originaria di Foggia ha avvicinato un’operatrice ecologica in un parcheggio poco fuori dal centro città . 🔗 Leggi su Open.online