Ruba orologio Breguet da 250mila euro a turisti di Dubai ospiti all' Armani hotel | arrestato dalla polizia

Una rapina audace e sfacciata scuote il cuore di Milano: un uomo, con astuzia e rapidità, ruba un prezioso orologio Breguet da 250.000 euro a un turista di Dubai appena uscito dall’Armani Hotel. Ma la giustizia non si lascia ingannare facilmente. Scopri come le forze dell’ordine sono riuscite a mettere fine alla fuga di questo predatore, dimostrando ancora una volta che nessuno è sopra la legge.

Milano, 20 giugno 2025 – Una coppia di turisti ferma al semaforo di via Manzoni angolo Monte Napoleone. Pochi passi per raggiungere l'Armani Hotel, che si trova dall'altra parte della strada. Il predone di orologi arriva alle spalle, punta il polso sinistro dell'uomo, un quarantottenne tunisino residente a Dubai e gli sfila un cronografo marca Breguet del valore di 250mila euro. Poi la fuga, prima a piedi e poi in bicicletta, e l'arresto della polizia: in manette un ventiseienne con doppia cittadinanza belga e marocchina. L'assalto. Stando alle prime informazioni, il ladro, arrestato con l'accusa di furto, è entrato in azione mezz'ora dopo la mezzanotte di venerdì 20 giugno 2025 e ha preso di mira il tunisino e la moglie russa di 37 anni, in vacanza a Milano e ospiti del cinque stelle extra lusso di via Manzoni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it