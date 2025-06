RSE traccia la rotta per la transizione energetica | ricerca pubblica al centro dello sviluppo sostenibile

Il 18 giugno, presso la Sala Pininfarina di Confindustria a Roma, si è tenuto l’evento “Energia, ricerca, innovazione”, un momento cruciale per tracciare il percorso della transizione energetica in Italia. Organizzato da RSE, ha riunito figure chiave istituzionali, industriali e di ricerca per condividere idee, analizzare i trienni appena conclusi e proiettarsi verso un futuro sostenibile. Nel corso di questa giornata, si sono gettate le basi per un nuovo capitolo di sviluppo e innovazione nel settore energetico.

Si è svolto il 18 giugno, presso la Sala Pininfarina della sede di Confindustria a Roma, l'evento "Energia, ricerca, innovazione. Analisi del triennio 2022–2024 e sguardo alle prospettive di sviluppo", che RSE ha organizzato per riunire rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee, stakeholder industriali, enti e centri di ricerca in un momento di sintesi, ascolto e visione condivisa sul futuro della transizione energetica. Nel corso dell'appuntamento è stato fatto il punto sui risultati conseguiti da RSE nel precedente triennio di Ricerca di Sistema ed è emerso il ruolo chiave della ricerca pubblica per l'evoluzione del sistema energetico nazionale e per la definizione di strategie e politiche sostenibili, orientate all'innovazione.

