Royal Ascot 2025 ha regalato emozioni e stile senza precedenti, con Zara Tindall che si distingue sfoggiando un’eleganza alla My Fair Lady e gli altri look delle royals pronti a stupire. Tra contrasti di bianco e nero e tocchi di giallo vivace, le protagoniste hanno dato dimostrazione di classe e personalità. Un evento imperdibile per gli amanti della moda reale, che si conclude lasciando il segno nel fashion delle alte sfere.

La nipote della regina Elisabetta ha incarnato lo spirito di Eliza Doolittle giocando con il bianco e il nero. Il giallo è il colore andato per la maggiore come dimostrano Beatrice di York e Harriet Sperling. La principessa Anna è particolarmente ispirata in azzurro e veletta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Royal Ascot 2025: se Zara Tindall sfodera una mise alla My Fair Lady (e tutti gli altri look delle royals e non solo)

