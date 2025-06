Royal Ascot 2025 | la chioma extra liscia di Sarah Ferguson e tutti i beauty look royal più belli

Royal Ascot 2025 si conferma il palcoscenico di eleganza e stile senza tempo, con look da sogno e dettagli che fanno tendenza. Dalla chioma extra liscia di Sarah Ferguson alle comode code basse di Eugenie di York, fino alle labbra ciclamino di Sophie Winkleman, ogni dettaglio incarna raffinatezza e glamour. Un appuntamento imperdibile per scoprire le ultime novità di bellezza della royal family. Ecco cosa ci aspetta quest’anno.

© Vanityfair.it - Royal Ascot 2025: la chioma extra liscia di Sarah Ferguson e tutti i beauty look royal più belli

