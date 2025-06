Royal Ascot 2025 | il raccolto bombato per il cappello di Zara Tindall e tutti i beauty look royal più belli

Scopri l’eleganza senza tempo di Royal Ascot 2025, dove i beauty look royal conquistano il pubblico con dettagli irresistibili. Dal raccolto bombato di Zara Tindall alle vibranti labbra di Sophie di Edimburgo, ogni look racconta una storia di classe e raffinatezza. Un viaggio tra acconciature iconiche e make-up glamour, giorno dopo giorno, al prestigioso appuntamento sportivo più chic del calendario reale. Lasciati ispirare dalla regalità della bellezza.

Dai low bun della figlia della principessa Anna alle labbra vivaci e accese di Sophie di Edimburgo passando per la coda di Beatrice di York e le onde flat di Harriet Sperling. Giorno dopo giorno, tutta la bellezza royal al celebre appuntamento sportivo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Royal Ascot 2025: il raccolto bombato per il cappello di Zara Tindall e tutti i beauty look royal più belli

