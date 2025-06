Roy Paci mostre e sagra della cozza | che menu

Ravenna si prepara a vivere un weekend all’insegna di musica, cultura e sapori autentici. Dalla ventesima edizione della Notte Rosa alle esibizioni di Roy Paci & Aretuska, senza dimenticare lo spettacolo gratuito dei JBees e gli eventi del Ravenna Festival, ogni momento promette emozioni uniche. E tra le delizie da non perdere, la sagra della cozza con il suo irresistibile menu. Scopri come vivere al massimo questa vibrante celebrazione!

Ravenna si prepara ad accogliere la ventesima edizione della Notte rosa, da oggi a domenica. Domani Marina di Ravenna andrà in scena lo show gratuito dei JBees: una big band composta da 9 artisti, tra cui le carismatiche front-women. Domenica in piazza Vivaldi a Lido Adriano Roy Paci (foto) & Aretuska (gratuito). Non mancheranno gli appuntamenti del Ravenna Festival. Tra questi, domani alle 21.30 al Mar, è in programma Terra Madre (Migrations). Anche l’arte sarà protagonista di questo weekend. Il Mar ospita le straordinarie esposizioni del Coconino Fest, il festival dedicato al fumetto d’autore, con Dai classici al futuro – Un secolo di fumetto in otto mostre, visitabile fino al 29 giugno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it