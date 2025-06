Rovereto avviata la gara per la ciclabile tra Lizzana Marco e la zona industriale

Rovereto si prepara a pedalare verso il futuro con l’avvio ufficiale della gara per la nuova ciclabile tra Lizzana, Marco e la zona industriale. Un progetto da 762.245 euro che promette di migliorare mobilità e sostenibilità, un passo importante della Provincia autonoma di Trento verso città più green e vivibile. Questa è solo la prima pedalata di un percorso che cambierà il volto di Rovereto, rendendola ancora più accessibile e moderna.

L’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti ha avviato la gara d’appalto per il lotto 1 del nuovo percorso ciclopedonale tra Lizzana, Marco e la zona industriale di Rovereto, per un importo complessivo di 762.245,31 euro (Iva esclusa). Un’opera realizzata dalla Provincia autonoma di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Rovereto, avviata la gara per la ciclabile tra Lizzana, Marco e la zona industriale

