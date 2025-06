Rottofreno fuori strada dopo la sbandata | 41enne ferito

Un incidente improvviso e spettacolare si è verificato nel primo pomeriggio del 20 giugno alle porte di Rottofreno, lungo la via Emilia. Un uomo di 41 anni, alla guida di una Fiat Punto, ha perso il controllo, sbandando e uscendo di strada. Fortunatamente, il conducente è riuscito a uscire dall’auto prima dell’arrivo dei soccorsi, ma le conseguenze dell’incidente sono state comunque gravi, lasciando tutti con il fiato sospeso...

Incidente nel primo pomeriggio del 20 giugno alle porte di Rottofreno lungo la via Emilia. Un 41enne nordafricano, per cause al vaglio, ha perso il controllo della sua Fiat Punto ed è uscito di strada. L'automobilista è uscito dall'abitacolo prima dell'arrivo dei soccorsi, giunti sul posto.