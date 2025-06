Rotondi | Lo scioglimento del Consiglio danno per Avellino

Rotondi commenta con amarezza le recenti turbolenze politiche ad Avellino, tra cui lo scioglimento del consiglio comunale e la bocciatura del bilancio. Durante un convegno sul futuro delle corti di giustizia tributaria, l’onorevole ha sottolineato come queste vicende mettano a dura prova la stabilità della città , lasciando aperta una domanda: quali saranno i prossimi passi per il rilancio di Avellino?

Tempo di lettura: < 1 minuto “Ho partecipato ad Avellino a un co nvegno sul futuro delle corti di giustizia tributaria, ho fatto in tempo a salutare il sindaco Laura Nargi.  Alle nostre spalle c’è la Cattedrale, sullo sfondo qualche nuvola passeggera”. Così il deputato irpino Gianfranco Rotondi che fa chiaramente riferimento alle ultime vicende del Comune di Avellino e all a bocciatura del bilancio. “ Mi dispiace perchĂ© ovviamente è una coalizione che registra una battuta d’arresto su una votazione così qualificata e quindi apre la strada a tutte le possibilitĂ , compreso lo scioglimento. Questo sarebbe un danno enorme per la città ”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it