Rotary Firenze Brunelleschi | 15 mila euro al Meyer per l’epilessia infantile

Un gesto di grande solidarietà e impegno per il futuro dei più piccoli, quello del Rotary Club Firenze Brunelleschi. Nella suggestiva cornice di Villa Medici, il presidente Fabio Lenzi ha consegnato un assegno di 15.000 euro alla Fondazione Meyer, destinato a sostenere la ricerca sull’epilessia infantile. Un esempio di come la collaborazione tra enti possa fare la differenza, rafforzando la speranza e l’innovazione nel campo pediatrico.

Firenze, 20 giugno 2025 – A Villa Medici, cornice cinquecentesca che ospita il Rotary Club Firenze Brunelleschi, il presidente Fabio Lenzi ha consegnato alla Fondazione Meyer un assegno da 15.000 euro destinato a una delle aree più impegnative della pediatria: la ricerca sull’epilessia infantile. Il risultato – principale “service” dell’anno rotariano 202425 – è frutto di una sinergia virtuosa con il Gruppo automobilistico Tm Wagen, che ha coperto l’80 % della somma (circa 12 000 euro). «È la prova che impresa e terzo settore possono condividere la stessa cassetta degli attrezzi: competenza, risorse e responsabilità», ha sottolineato Lenzi al momento della firma. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rotary Firenze Brunelleschi: 15 mila euro al Meyer per l’epilessia infantile

In questa notizia si parla di: firenze - euro - rotary - brunelleschi

Fondazione CR Firenze: approvato il bilancio 2024 con un avanzo record di 102 milioni di euro (+41,7%) - Firenze, 14 maggio 2025 – Fondazione CR Firenze ha approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2024, evidenziando un avanzo record di 102 milioni di euro.

Rotary Firenze Brunelleschi: 15 mila euro al Meyer per l’epilessia infantile; Rotary Brunelleschi sostiene il progetto del Meyer contro l’epilessia in età pediatrica; Per Firenze canta Firenze: Piero Pelù, Dolcenera, Finaz, Maroccolo insieme per Cure2Children e Pane Quotidiano.

Rotary Firenze Brunelleschi: 15 mila euro al Meyer per l’epilessia infantile - Il service di punta dell’annata 2024/25, realizzato con il contributo di Tm Wagen, finanzierà la ricerca del dottor Valerio Conti ... Secondo lanazione.it

Rotary Firenze Brunelleschi per Cure2Children e Pane Quotidiano - Si è trattato di un grande evento all’insegna della musica e della solidarietà, organizzato dal Rotary Firenze Brunelleschi lo scorso 13 maggio al Teatro Cartiere Carrara (ex Tuscany Hall ... Da lanazione.it