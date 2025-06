Roma weekend di eventi | musica notti bianche e tradizioni Cosa fare il 21 e 22 giugno

Roma si prepara a vivere un weekend indimenticabile, tra musica, tradizioni e notti magiche. Sabato 21 e domenica 22 giugno, la città si trasforma in un palcoscenico di eventi che coinvolgeranno residenti e visitatori: dalle notti bianche ai concerti, dal folklore alle celebrazioni di San Giovanni. Un’occasione unica per scoprire il cuore pulsante di Roma, tra culture e festeggiamenti. E non finisce qui...

Sarà un weekend davvero ricco di appuntamenti quello che si prepara ad animare Roma sabato 21 e domenica 22 giugno, il primo fine settimana d'estate. La Capitale accoglierà residenti e turisti con una vera e propria festa diffusa che abbraccerà tutta la città, tra notti bianche, concerti, folklore e tradizioni popolari. Protagonisti saranno senza dubbio la Festa della Musica e la Festa di San Giovanni con la suggestiva Notte delle Streghe, ma non mancheranno eventi culturali, spettacoli serali e festival gastronomici sparsi nei diversi quartieri della Capitale e nei dintorni. Un'occasione per vivere la città sotto una luce diversa e godersi le prime serate estive all'aperto.

