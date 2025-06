Roma Sprint Festival 2025 oggi | orari programma tv streaming

Oggi, venerdì 20 giugno, il Roma Sprint Festival 2025 accende l’atletica nella suggestiva cornice dello Stadio dei Marmi di Roma. Con la sua quinta edizione, l’evento promette emozioni di velocità e grandi protagonisti, anche se Marcell Jacobs ha deciso di rinunciare. Scopri gli orari, il programma completo e dove seguire la diretta streaming per vivere ogni istante di questa spettacolare giornata all’insegna della sportività e della passione italiana.

Oggi venerdì 20 giugno va in scena il Roma Sprint Festival, evento di atletica che si disputerà nella splendida cornice dello Stadio dei Marmi di Roma. Riflettori puntati sulla velocità come si può intuire dal nome del meeting, giunto alla sua quinta edizione e sempre di particolare interesse vista la presenza di alcuni esponenti di spicco del movimento tricolore. Doveva esserci Marcell Jacobs ma lo sprinter lombardo ha deciso di rinunciare dopo le prestazioni sottotono offerte a Turku. A impreziosire la serata nella Capitale saranno altri due Campioni Olimpici di Tokyo 2020 nella 4×100: Fausto Desalu e Lorenzo Patta, pronti a sfidarsi sui 100 metri dove vedremo all’opera anche Roberto Rigali e Samuele Ceccarelli. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Roma Sprint Festival 2025 oggi: orari, programma, tv, streaming

In questa notizia si parla di: roma - sprint - festival - orari

Andrea Amato lancia il Roma Sprint Festival, grande vetrina della velocità azzurra - Andrea Amato, appassionato e visionario dell’atletica leggera, torna con il Roma Sprint Festival, la grande vetrina della velocità azzurra.

MARCELL JACOBS RINUNCIA ALLO SPRINT FESTIVAL Marcell Jacobs mediante il suo staff ha annunciato di rinunciare all'impegno di venerdì allo Sprint Festival di Roma le parole del comunicato Vai su Facebook

Marcell Jacobs rinuncia allo Sprint Festival di venerdì: bisogna rimodulare il programma; BREAKING: Jacobs allo Sprint Festival di Roma; Marcell Jacobs al Roma Sprint Festival 2024: quando corre, orario e dove vedere la gara · Atletica.

Marcell Jacobs al Roma Sprint Festival 2025: programma, orario e dove vedere la gara in diretta · Atletica - Dopo il debutto stagionale all'aperto, per Marcell Jacobs arriva la prima gara in Italia nel 2025: il due volte oro Olimpico dell'atletica italiana correrà i 100 metri al Roma Sprint Festival 2025 di ... Da olympics.com

Venerdì lo Sprint Festival: preview, iscritti e orario… trials di Coppa Europa? - Purtroppo è delle scorse ore la rinuncia di Marcell Jacobs che è tornato in bacino di carenaggio dopo l’esperienza ... Riporta msn.com