Roma scontro sull’A1 a Ponzano Romano | un ferito grave

Un incidente grave sull'A1 nei pressi di Ponzano Romano scuote la capitale: coinvolte due auto e un furgone in uno scontro violento, con un ferito grave trasportato d'urgenza al Sant’Andrea. Sul posto, vigili del fuoco impegnati a liberare gli occupanti tra le lamiere contorte. La dinamica dell’incidente e i dettagli aggiornati sulla corsa contro il tempo per salvare una vita...

Coinvolte due auto e un furgone. Intervento dei Vigili del fuoco e trasporto d’urgenza al Sant’Andrea Paura nel pomeriggio di oggi sull’autostrada A1, nei pressi di Ponzano Romano, in provincia di Roma. Intorno alle 15:45 si è verificato un violento scontro tra due auto e un furgone. L’impatto è stato tale da rendere necessario l’intervento dei Vigili del fuoco, che hanno dovuto utilizzare cesoie e divaricatore per liberare uno degli occupanti rimasto intrappolato tra le lamiere. La persona ferita è stata poi affidata ai sanitari del 118 e trasportata in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea di Roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, scontro sull’A1 a Ponzano Romano: un ferito grave

