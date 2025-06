Roma rogo senza sosta a Muratella | brucia impianto di compostaggio da 4 giorni

Roma è sconvolta da un incendio senza sosta a Muratella, dove da quattro giorni un vasto rogo coinvolge un impianto di compostaggio. Decine di vigili del fuoco sono al lavoro tra fiamme e fumi tossici, mentre la città si interroga sulle cause e sui rischi ambientali. La situazione resta critica e richiede interventi immediati per contenere il disastro e tutelare la salute pubblica. È un allarme che non può essere ignorato.

Decine di vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme tra rifiuti organici e scarti vegetali. Da quattro giorni un impianto di compostaggio in via della Muratella, a Roma, è al centro di un vasto incendio che non accenna a spegnersi del tutto. Le fiamme, divampate martedì scorso all'interno dell'area di una azienda, stanno interessando enormi quantità di scarti vegetali e materiale organico destinato al compostaggio. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco di Roma, sono arrivati rinforzi anche dall'Irpinia, da Arezzo e da Perugia. Nonostante l'incendio sia stato in buona parte contenuto, resta l'allerta per il rischio di riaccensioni.

