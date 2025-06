Roma pronta l’offerta del Basaksehir per Shomurodov | Rennes alla finestra

sostanziosa cifra da investire. Tra le piste più calde c'è l’ipotesi di un’offerta per Shomurodov dal Basaksehir, mentre il Rennes resta alla finestra, pronto a inserirsi nella trattativa. La Roma si prepara a un'estate di strategia e opportunità, con l'obiettivo di rafforzarsi e sognare in grande. L’adrenalina del mercato è alle porte: sarà una sessione ricca di sorprese e colpi di scena.

L'estate incombe e la Roma sta delineando il piano da seguire per l'imminente sessione di calciomercato. Nella giornata di ieri, i giallorossi hanno ufficializzato l'arrivo del nuovo Direttore Sportivo Frederic Massara, che sostituisce il partente Florent Ghisolfi. L'obiettivo rimane chiaro: rinforzare la rosa con elementi di spessore, per poter competere sia in Italia che in Europa. Per effettuare i giusti acquisti, però, servirà racimolare un gruzzoletto notevole dalle cessioni di quei calciatori che non rientrerebbero nel progetto. I capitolini potrebbero ben presto privarsi di una pedina che ha siglato gol pesanti, nella stagione appena conclusasi.

