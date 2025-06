Roma presentata la 61esima edizione della Coppa dei Canottieri

Roma si prepara a vivere un grande momento di sport e tradizione con la presentazione della 61ª edizione della Coppa dei Canottieri Cbill, il torneo di calcetto più antico d’Europa. Dal 23 giugno al 23 luglio, il Circolo Canottieri Lazio ospiterà 81 emozionanti gare, un’occasione imperdibile per tifosi e appassionati di calcio. Raffaele Condemi, presidente del Circolo, ha dato il via a questa storica manifestazione all'insegna dell’agonismo e della passione.

Roma, 20 giu. (askanews) – È stata presentata a Roma, presso il Circolo Canottieri Lazio, la “Coppa dei Canottieri Cbill”, che quest’anno festeggia 61 anni. L’appuntamento con il torneo di calcetto più antico d’Europa è dal 23 giugno al 23 luglio, come di consueto nella cornice del Circolo Canottieri Lazio, dove andranno in scena 81 gare complessive. A fare gli onori di casa il presidente del Circolo, Raffaele Condemi, che quest’anno saluterà la presidenza in vista della fine del suo mandato: “L’anno scorso mi ero presentato alla Coppa Canottieri per l’ultima volta nell’ottica di lasciare – ha commentato Condemi – invece le vicende del circolo hanno fatto sì che l’assemblea fosse rinviata a settembre e quindi quest’anno posso festeggiare il mio 12esimo anno, ma direi che questa dovrebbe essere l’ultima Coppa da presidente. 🔗 Leggi su Ildenaro.it