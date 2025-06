roma premiata a milano per il progetto di riqualificazione di piazza pia

Roma brilla a Milano, vincendo il prestigioso City’Scape Award 2025 per il progetto di riqualificazione di Piazza Pia. Alfonsi e Segnalini sottolineano come questo riconoscimento rappresenti “un simbolo della Roma che cambia con il Giubileo”, testimoniando il grande impegno della città nel rinnovamento urbano e nella valorizzazione del patrimonio. Un risultato che conferma l’attenzione di Roma verso un futuro sostenibile e coinvolgente. A dimostrazione che il cambiamento comincia dai piccoli grandi passi.

Il riconoscimento al City’Scape 2025. Alfonsi e Segnalini: “Un simbolo della Roma che cambia con il Giubileo” Roma conquista un riconoscimento prestigioso alla decima edizione del “City’Scape Award & Symposium”, svoltasi alla Triennale di Milano. La città è stata premiata per la riqualificazione di Piazza Pia, selezionata nella categoria “Street Landscape and Slow Landscape” ex aequo con il progetto finlandese del nasi Park bridge. A rappresentare Roma Capitale al convegno sono state le assessore Sabrina Alfonsi (Ambiente) e Ornella Segnalini (Lavori Pubblici), che hanno illustrato il valore dell’intervento realizzato nel cuore della Capitale in vista del Giubileo 2025. 🔗 Leggi su Romadailynews.it