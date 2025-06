Roma non solo Svilar | anche il giovane Bouaskar verso il rinnovo

Roma non solo si concentra su nuovi acquisti, ma valorizza anche i giovani talenti come Bouaskar, promettendo un futuro radioso. Con l’arrivo di Gian Piero Gasperini, la strategia giallorossa punta a costruire un’identità solida e duratura, investendo sul settore giovanile. Tra i protagonisti emergenti c’è Slim Bouaskar, portiere classe 2009, simbolo di questa visione. Bouskar vicino al rinnovo: fiducia e prospettiva, in attesa del suo primo contratto da...

Con l’arrivo di Gian Piero Gasperini, la Roma lancia un messaggio chiaro: costruire un’identità forte partendo anche dal settore giovanile. E uno dei primi tasselli su cui si è deciso di puntare è Slim Bouaskar, portiere classe 2009 protagonista nella cavalcata dell’Under 16 di Mattia Scala, fermatasi solo in semifinale Scudetto contro la Juventus. Bouskar vicino al rinnovo: fiducia e prospettiva. In attesa del suo primo contratto da professionista, Bouaskar è stato finora legato alla Roma da un contratto di apprendistato per tre anni. La trattativa per il rinnovo, rallentata dal cambio di ds – con Frederic Massara subentrato a Ghisolfi – è ora entrata nella fase decisiva. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, non solo Svilar: anche il giovane Bouaskar verso il rinnovo

