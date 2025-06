Roma Massara già al lavoro per Gasp che vuole 4 acquisti Da Lucumì a O’Riley | tutti i nomi | Calciomercato

Fermi tutti! Roma e Massara sono già al lavoro per rinforzare la squadra di Gasp, che punta a quattro acquisti strategici. Da Lucumì a O’Riley, le trattative sono in pieno fermento e i nomi caldi si susseguono. L'estate è appena iniziata e il calciomercato non conosce pause: restate sintonizzati per tutte le novità. La sessione estiva promette sorprese e colpi decisivi.

2025-06-20 13:30:00 Fermi tutti! Roma, Massara già al lavoro per Gasp che vuole 4 acquisti. Da Lucumì a O’Riley: tutti i nomi Calciomercato Calciomercato.com.. Home.. Roma, Massara già al lavoro per Gasp che vuole 4 acquisti. Da Lucumì a O’Riley: tutti i nomi. Daniele Aloisi. 19 minuti fa.. Il Massara ter è iniziato. L’ex ds del Milan ha deciso di ripartire da Trigoria che lo aveva accolto per la prima volta nel 2011. Dopo la sfortunata esperienza in Francia, torna in Italia per prendere il posto di Ghisolfi (promesso sposo del Sunderland ). Entro il 30 giugno dovrà formalizzare almeno un’altra cessione per rispettare i paletti del Financial Fair Play. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Roma, Massara già al lavoro per Gasp che vuole 4 acquisti. Da Lucumì a O’Riley: tutti i nomi | Calciomercato

In questa notizia si parla di: calciomercato - tutti - roma - massara

Calciomercato Juventus, “sgarbo” all’Inter? La società bianconera si inserisce prepotentemente su un obiettivo nerazzurro. Tutti i dettagli di questo possibile duello! - Il calciomercato sta dando vita a un acceso duello tra Juventus e Inter, con i bianconeri che si fanno avanti su un obiettivo nerazzurro.

Fratini (Talent Scout) a 'TiAmoCalciomercato' su Youtube: "Io alla Roma? Se mi chiama Massara, io volo! Sarei pronto perché Roma è una piazza che piacerebbe a tutti, non lo dico per ruffianeria" Vai su X

Nuovo allenatore ma anche tanti cambiamenti nella struttura dirigenziale della Roma. Massara sarà il nuovo ds e avrà un importante tesoretto da destinare al calciomercato Vai su Facebook

Roma, Massara già al lavoro per Gasp che vuole 4 acquisti. Da Lucumì a O'Riley: tutti i nomi; Roma, ufficiale Massara come nuovo direttore sportivo; Massara torna alla Roma, primo colpo dal Milan: scelta fatta.

Roma, Massara già al lavoro per Gasp che vuole 4 acquisti. Da Lucumì a O'Riley: tutti i nomi - L`ex ds del Milan ha deciso di ripartire da Trigoria che lo aveva accolto per la prima volta nel 2011. Riporta msn.com

Massara torna alla Roma, primo colpo dal Milan: scelta fatta - Massara torna alla Roma e il primo colpo è dal Milan di Allegri. Secondo calciomercato.it