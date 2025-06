Roma | Massara è il nuovo ds ecco l' ufficialità Shomurodov la sua prima cessione?

Roma si prepara a una nuova era di successi, con Frederic Massara ormai ufficiale come nuovo ds e una rosa pronta a rinascere. Dopo aver consolidato il suo ruolo, il club annuncia anche la prima cessione, quella di Shomurodov, simbolo di un mercato dinamico e strategico. La Roma guarda avanti, determinata a scrivere pagine importanti: ecco la svolta che cambierà il volto del club.

Roma 20 giugno 2025 - Il nuovo corso romanista è deciso e ora tutti i tasselli sono finiti al loro posto. Come già anticipato nella giornata di ieri, Frederic Massara è diventato il nuovo direttore sportivo, con il comunicato ufficiale del club a sancire il suo ritorno e la sua terza parentesi nel ruolo. Questo quanto scritto dalla Roma nel suo sito ufficiale: " L’AS Roma è lieta di annunciare la nomina di Frederic Massara come nuovo Direttore Sportivo del Club. Per Massara si tratta di un ritorno a Trigoria, dove in passato ha già contribuito con professionalità e competenza allo sviluppo sportivo della Roma in una fase cruciale della storia recente della Società . 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net