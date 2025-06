Roma inseguimento a Ostia | poliziotto aggrappato a un’auto in fuga arrestata una coppia

Un inseguimento mozzafiato a Ostia, dove un poliziotto si aggrappa a un'auto in fuga, rischiando tutto per fermare i criminali. La vicenda, culminata con l'arresto di una coppia dell'Est Europa, ha visto momenti di tensione estrema, tra tentativi di disarcionare l'agente e scontri con le forze dell'ordine. Una vicenda che dimostra come il coraggio e la determinazione siano essenziali nella lotta contro la criminalità . Tutto è iniziato con un furto ai danni di una famiglia americana, e la loro fuga ha scatenato

Tentano di disarcionare l'agente colpendolo in corsa. Arrestati un uomo e una donna dell'Est Europa Inseguimento da film a Ostia, dove un uomo e una donna di origini dell'Est Europa, di 40 e 38 anni, sono stati arrestati con accuse pesanti: rapina, furto aggravato, uso illecito di carte di credito, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Tutto è iniziato con il furto ai danni di una famiglia americana in sosta sul litorale. I due hanno forzato l'auto, rubato valigie, passaporti e dispositivi elettronici. Ma la scena è stata notata da due poliziotti fuori servizio, che li hanno colti in flagranza mentre passavano in scooter.

