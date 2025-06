Roma incendio al centro accoglienza di Boccea | due ospiti in ospedale

una situazione sotto controllo. La tranquilla notte romana è stata segnata da un episodio di emergenza che ha messo in allerta la comunità. Due ospiti sono stati ricoverati in ospedale per intossicazione, mentre venti persone sono state evacuate in sicurezza. L’incendio, ancora sotto indagine, solleva importanti questioni sulla sicurezza e la tutela dei diritti di chi cerca rifugio nella capitale.

Le fiamme divampate nella notte al piano terra. Venti persone evacuate, due intossicate Attimi di paura nella tarda serata di ieri a Roma, dove un incendio è scoppiato all’interno del centro accoglienza migranti Enea in via Boccea 530. Le fiamme hanno interessato alcuni locali al piano terra, distruggendo arredi e suppellettili. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco, che hanno rapidamente domato l’incendio e messo in sicurezza l’intera struttura. Dei 433 ospiti presenti, venti sono stati spostati in un’altra ala del centro per precauzione. Due persone, intossicate dal fumo, sono state trasportate all’ospedale Gemelli per accertamenti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, incendio al centro accoglienza di Boccea: due ospiti in ospedale

