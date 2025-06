Roma in Musica 2026 Daniele Silvestri firma una tre giorni di concerti diffusi in tutta la città

Roma si prepara a vivere tre giorni all’insegna della musica e della cultura con “Rim 2026 – Roma in Musica”, un evento che trasforma la città in un palcoscenico a cielo aperto dal 19 al 21 giugno 2026. Con concerti diffusi, spettacoli e iniziative coinvolgenti, questa manifestazione promette di unire cittadini e visitatori in un clima di festa e condivisione. L’idea, ...

Presentato in Campidoglio l’evento che animerà Roma dal 19 al 21 giugno, in occasione della Festa della Musica Roma si prepara a diventare un palcoscenico a cielo aperto. È stato presentato oggi in Campidoglio “Rim 2026 – Roma in Musica”, un grande evento musicale che dal 19 al 21 giugno del prossimo anno invaderà strade, piazze e quartieri con concerti e iniziative culturali diffuse, in concomitanza con la Festa della Musica europea. L’idea, nata da Roma Capitale, avrà la direzione artistica del cantautore Daniele Silvestri. Obiettivo dichiarato: rendere la musica accessibile, valorizzare il patrimonio musicale cittadino e creare nuove occasioni di incontro tra cittadini, artisti e territori. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma in Musica 2026, Daniele Silvestri firma una tre giorni di concerti diffusi in tutta la città

In questa notizia si parla di: roma - musica - daniele - silvestri

Paola Turci: musica, incidente del ’93, relazioni e vita tra Roma e Toscana - Paola Turci, voce storica della musica italiana, vanta una carriera ricca di emozioni e successi. Tra Roma e Toscana, la sua vita è segnata da momenti intensi, tra cui un grave incidente nel 1993 che ha segnato il suo percorso.

Daniele Silvestri accende la città con "Roma in Musica": tre giorni di concerti diffusi nel 2026 https://ift.tt/w4d7DuK Vai su X

Il 5 giugno, all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, il primo dei due appuntamenti con Niccolò Fabi, Daniele Silvestri, Max Gazzè e #FrancescoCordio al termine del documentario Fabi Silvestri Gazzè - Un passo alla volta. La proiezione in Vai su Facebook

Daniele Silvestri accende la città con Roma in Musica: tre giorni di concerti diffusi nel 2026; IL 21 GIUGNO TUTTA ROMA SUONA: LA FESTA DELLA MUSICA INVADE LA CITTÀ; Daniele Silvestri trasformerà Roma in una città fatta solo di musica: videointervista.

Daniele Silvestri accende la città con "Roma in Musica": tre giorni di concerti diffusi nel 2026 - Il Campidoglio presenta RIM 2026 un anno prima: decine di eventi diffusi nei i municipi della città daranno voce a tutti i linguaggi musicali. Da romatoday.it

Il 21 giugno "Tutta Roma suona": 50 concerti gratuiti da Ostia al centro - Dal centro alle borgate e fino al litorale di Ostia, circa 50 concerti per un inno alla musica diffusa che abbraccerà tutti i generi musicali, dal barocco al folk, dal rock all’indie, e che darà ... Scrive msn.com