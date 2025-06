Roma Il Dott Manuel Magliocchetti nominato nuovo Segretario Generale di Federsanità Lazio

Roma si distingue ancora, confermando il suo ruolo di hub strategico per la sanità regionale. Con grande entusiasmo, Federsanità Lazio annuncia la nomina del Dottor Manuel Magliocchetti come nuovo Segretario Generale, una scelta che promette di rafforzare i progetti e le iniziative nel settore sanitario. Questa nomina segna un passo importante verso un futuro più efficiente e innovativo per la sanità laziale, consolidando l’impegno della regione al servizio dei cittadini.

Federsanità Anci Lazio: Arturo Cavaliere è il nuovo Presidente - L’Assemblea Congressuale di Federsanità Anci Lazio ha segnato un nuovo importante capitolo, eleggendo Arturo Cavaliere, DG dell’Asl Frosinone, come nuovo presidente.

