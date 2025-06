Roma il 21 e 22 giugno tornano le Giornate del Riciclo con Ama

Preparati a fare la differenza: il 21 e 22 giugno, Roma si anima con le Giornate del Riciclo di Ama, un’occasione unica per contribuire alla sostenibilità della città. In tutta la capitale, 20 postazioni di raccolta straordinaria accoglieranno ingombranti, tessili ed elettronica, rendendo più facile e conveniente riciclare. Un piccolo gesto che può trasformare il nostro quartiere: partecipa anche tu!

Raccolta straordinaria di ingombranti e tessili in tutti i municipi. Coinvolti anche i Centri di raccolta Torna anche questo fine settimana l'appuntamento con "Ama il tuo quartiere – Giornate del Riciclo", l'iniziativa ecologica promossa da Ama in collaborazione con il TgR Lazio Rai. Sabato 21 e domenica 22 giugno i cittadini di Roma potranno conferire gratuitamente rifiuti ingombranti, elettronici, tessili e altri materiali in 20 postazioni temporanee attive in tutta la città, oltre che nei Centri di Raccolta fissi. Sabato mattina saranno operative otto postazioni nei Municipi II, V, X, XI, XII, XIV e XV, dove si raccoglieranno anche vestiti, scarpe, borse, tessuti e accessori.

