Roma Gualtieri conferma | Lo stadio si farà a Pietralata con 800 alberi e 9 ettari di verde

Roma si appresta a vivere una svolta green con il nuovo stadio a Pietralata, confermato dal sindaco Gualtieri. Un progetto che integra 800 alberi e 9 ettari di verde, promuovendo rigenerazione urbana e sostenibilità. Un investimento non solo nel calcio, ma anche nel futuro della città, che mira a trasformare un'area in un esempio di integrazione tra sport e rispetto ambientale. La riqualificazione di questo quartiere rappresenta un passo deciso verso una città più vivibile e verde.

Il sindaco annuncia un progetto che punta sulla rigenerazione urbana e la sostenibilità. Il nuovo stadio della Roma a Pietralata si farà. Lo ha confermato con decisione il sindaco Roberto Gualtieri, a margine della presentazione dell’iniziativa “Roma in musica 2026” tenutasi in Campidoglio. “Lo stadio sarà un’opportunità non solo sportiva ma anche urbanistica”, ha spiegato. Il progetto, ha sottolineato Gualtieri, punta a riqualificare un’intera zona della città, oggi in stato di abbandono. Tra gli interventi previsti, la messa a dimora di 800 alberi e la creazione di 9 ettari di verde fruibile dai cittadini. 🔗 Leggi su Romadailynews.it