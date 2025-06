Roma Giuli | Tax credit a Kaufmann? Con riforma non ci saranno altri casi simili

Roma Giuli, con la sua visione innovativa, ha portato il Tax Credit a un nuovo livello, segnando un punto di svolta nel sistema di incentivazione cinematografica italiano. La riforma, infatti, non solo evitarĂ futuri casi come quello di Kaufmann, ma ridarĂ dignitĂ e trasparenza a un settore spesso penalizzato da sprechi e irregolaritĂ . Il ministro Alessandro...

“La riforma (del Tax Credit, ndr) non soltanto eviterĂ questo tipo di problemi, ma ha anche contribuito a riconoscere l’esistenza di un evidente problema ereditato dai precedenti governi, cioè un sistema di regole che consentivano delle ruberie e degli sperperi di denaro pubblico, che rappresentavano un elemento increscioso sia per le casse dell’erario, sia per la grande qualitĂ e reputazione del cinema italiano”. Così il ministro Alessandro Giuli, rispondendo alle domande dei cronisti sulla concessione di un bonus da quasi 1 milione di euro attraverso il sistema del Tax Credit al presunto assassino di Villa Pamphili, Francis Kaufmann, a margine di una conferenza stampa al ministero della Cultura. 🔗 Leggi su Lapresse.it